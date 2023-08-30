日本近日開始將核廢水排入大海中，引起周邊國家的民眾驚恐，台灣民眾因此湧現「搶鹽潮」，大陸則是出現抵制日本的聲浪。對此，有網友好奇，「便宜賣你福島水產你敢吃嗎？」，沒想到許多人紛紛指出，「便宜治百病」，坦言若有打折一定吃爆。

原PO在PTT發文表示，俗話說便宜治百病，像是美國牛、萊豬都很便宜，民眾也吃得很開心，「那如果福島海鮮賣你5折，頂級沙西米（生魚片）只要銅板價，這樣你敢吃嗎？有沒有八卦？」。

對此，許多人紛紛回應，「吃到痛風為止囉」、「吃爆呀，懷疑喔」、「便宜的干貝好喔」、「便宜日本海鮮嗑暴」、「吃啊，傻子才不吃」、「快點賣啊，笑你不敢」、「311之後去過好幾次福島了，照吃照喝根本沒差」、「我就問…有什麼理由不買？」、「我跟你說一定搶爆」。

不過也有不少人認為，重點在於政府檢驗是否誠實，「一些化學東西大家都吃了，只要檢驗沒問題，吃有什麼關係」、「如果輻射檢出沒問題就吃啊」、「認真說，我敢耶，檢測都符合標準的話」。