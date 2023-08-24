加大佈局前瞻性戰略性新興產業，是大陸新一輪國企改革深化提升行動的重點任務之一。大陸官媒指出，大陸有望推出央企佈局戰略性新興產業支持政策。

《中國證券報》披露，大陸國資委正積極部署大陸央企產業煥新行動和未來產業啟航行動，戰略性新興產業發展專項基金也正加快設立，支持央企戰略性新興產業發展的一攬子政策料加快推出。

報導指出，大陸國資委正部署推進央企產業煥新行動和未來產業啟航行動，聚焦新一代移動通訊、人工智慧、生物技術、新材料等15個重點產業領域方向，推動中央企業加快佈局和發展戰略性新興產業。按照國資委年初時提出的目標，力爭2023年央企戰略性新興產業佈局比重提高2個百分點以上。

業內人士認為，按照國資委年初提出的目標，2023年推動央企戰略性新興產業佈局比重提高2個百分點以上，預計央企在新一代移動通訊、人工智慧等重點產業領域方向的投資和併購進一步加速。

大陸國資委數據顯示，今年上半年，央企戰略性新興產業完成投資額年增超過40％，在全部投資中的佔比超過四分之一。

「央企或將繼續加快旗下戰略性新興產業類企業的上市融資節奏」，西南證券研究發展中心宏觀首席分析師葉凡表示，預計央企控股上市公司將通過分拆上市提高公司估值並擴大資本市場影響力。

招商證券分析師林喜鵬認為，央企下半年在戰略性新興產業的投資力度或明顯更大。其中，「鍊長」央企是佈局戰略性新興產業與未來產業的核心，主要集中於新一代資訊技術、高端裝備、新材料等領域，通過打造原創技術「策源地」提高產業鏈競爭力、控制力，前瞻佈局未來產業。