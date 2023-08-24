有些女生遇到爛桃花的機率就是比別人多，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬蛇、牛、羊的女人容易被渣男欺騙感情，她們常輕易被對方的甜言蜜語所打動，而毫不猶豫地投入感情。

▍屬蛇的女人

屬蛇的女人天生麗質，別人看一眼都能被深深吸引，因此身邊總有許多桃花，但由於性格較高冷難以靠近，進而讓追求者打退堂鼓，遲遲等不到適合的對象。當她們身邊的朋友一個個都步入婚姻，心中便會開始著急，就容易隨便接受一個對象，而遇上玩弄感情的渣男。

▍屬牛的女人

屬牛的女人個性內向且低調，她們不擅長表達想法，也容易受到別人話語所影響，所以對方只要幾句甜言蜜語，就能哄得她們心花怒放，快速投入一段感情中。而在交往後，明知道彼此不適合，但依舊不願放手，甚至伴侶到處拈花惹草也會選擇原諒，讓人感到心疼。

▍屬羊的女人

屬羊的女人渴望溫馨、浪漫的感情生活，她們對於情話毫無抵抗力，更相信人與人之間充滿真愛，也經常陶醉在美好的童話故事裡，所以一旦有人浪漫地向她們告白，就會毫不猶豫和對方在一起，若是真愛倒還好，但如果是遇到玩弄感情的渣男，就容易受到傷害。