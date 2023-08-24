行政院院會今拍板明年中央政府總預算，國防部分包括年度預算、基金預算與特別預算，合計高達6068億元，創歷史新高。國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，支出金額雖然是歷史新高，但結構失衡與「灌水」的情形，恐怕也是近年來最嚴重的。

揭仲說，明年國防部的年度預算編列數4406億，雖然較今年的法定預算數增加314億，但因為明年有多項軍事採購案進入付款高峰期，使明年軍事投資的預算高達1306億，較今年大增336億，已超過年度預算的增加數；而在明年「人員維持」預算也小幅成長的情況下，明年的作業維持預算不增反減，僅編列1310億元，較今年減少26億元，是2018年以來首度出現減少。

揭仲進一步指出，國防部日前透露為了因應共軍機艦對我方的襲擾，國軍明年的燃料費與零組件的採購預算，都會比今年增加的情況下，顯示明年國軍訓練經費可能會相當幅度的減少。

他認為，在明年國軍為接收9100多名一年制義務役人員，使若干步兵營將重新編實並開始運作，且常備部隊也將開始接收許多新購武器裝備的情況下，明年國軍訓練經費不但不該減少，反而應該會增加；如今訓練經費卻可能不增反減，對國軍部隊的戰力勢將造成不利影響。

揭仲也說，明年用於武器採購與研發的支出，包括「軍事投資」1306億與兩項特別預算的943億，合計高達2249億，與明年「作業維持」預算1310億的比例，為1.72比1，遠超過合理預算結構中，武器採購研發與「作業維持」最好維持1比1的情形。顯示明年國防支出的結構失衡嚴重，日後「作業維持」的預算金額恐怕難以成長。

揭仲表示，特別預算只能用來買武器，但武器購入後所衍生的維修保養支出，還是只能編列在年度預算的「作業維持」費中；在未來五年國軍將接收超過15種新武器裝備，年度「作業維持」預算卻很難再成長的情況下，使未來的3至5年中，就可能出現國軍帳面上雖有很多武器，卻因為維護經費不足導致妥善率偏低，有狀況時能馬上出動的數量其實不多，形同變相浪費的情形。

另外，明年度「非營業特種基金」的支出高達719億，是2017年以來的新高。但揭仲指出，這些基金預算的支出中，有相當比例其實來自年度預算的撥款挹注，行政院將這些基金的支出納入，等於是同一筆錢計算二次。

他舉例，這就像國防部在年度預算編100元給兵工廠生產彈藥；兵工廠將收到的100元用來購買材料與支付薪水；而這100元預算按照行政院目前的算法，就憑空變成200元，形同藉重複計算的方式虛增國防支出總額。

揭仲認為，在明年度「非營業特種基金」支出來到2017年以來新高的情況下，灌水的情形也可能同步創下2017年以來的新高。