明年度中央政府總預算案將於24日行政院會拍板，總統蔡英文21日敲定歲入2兆7092億元、歲出2兆8818億元，雙創新高，其中少子女化預算1201億、整體國防預算6068億元，刷新歷史紀錄。國民黨立委江啟臣質疑，國防問題不是靠大撒幣、靠預算增加就能解決，三軍統帥蔡英文總統及國防部並沒有確實回答這些問題。藍營前北市議員羅智強直酸，國防預算八年暴增3分之2，綠營只會歡呼台灣變強了？網友虧「老美的搖錢樹」。

江啟臣質疑，過去太多國防問題包括武器採購延宕、軍紀維護、部隊管理，甚至是訓練內容的強化，還有制度的改革，這些恐怕都不是靠花錢，或者靠預算增加就能成功，可是至今三軍統帥還有國防部並沒有確實回答這些重要問題的答案，還有改善進度的方案是什麼，也都沒有回答。

羅智強今(23日)在臉書發文酸：「國防預算，2016年3596億，2024年6068億，綠歡呼台灣變強了！」又在留言區揶揄，建議民進黨明年國防預算增加為6000兆，那台灣就是宇宙無敵強！

網友表示「應該要用特別預算」、「武器要幹嘛？天然氣一接二接打掉，三天內台灣就沒電了」、「最好是貨到付款」、「請查回扣」、「買到的還是停產的庫存品」、「有沒有變強，打了才知道」、「國防預算變高、防護力變低，這是哪門子的變強啊」、「愈來愈盤子」、「有沒有變強？我不知道，但我知道人民變窮了」、「老美的搖錢樹」、「真的要上戰場了嗎」、「都入美國政客口袋了」、「伸手者眾，不多難以按捺」。