刑事局電信偵查大隊去年底破獲陳男為首的網路賭博、暴力討債集團，發現其中的彭嫌涉及多起新竹暴力討債事件，向上追查得知有天道盟同心會竹北分會的鄭姓主嫌與地下錢莊金主合作，年利率高達120％到180％，若無力還錢就會遭潑漆、恐嚇。警方日前拘提7人到案，訊後依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等案送新竹地方檢察署偵辦。

警方指出，鄭嫌與地下錢莊合作，當被害人無力償還時，會由鄭犯嫌與其幫眾出面，逼迫被害人簽立本票及還款契約書，並恐嚇還錢，甚至在被害人住處「潑漆」或貼「欠錢不還」標語方式暴力討債。

專案小組歷經4個多月蒐證，發現目前已查知4名被害人，其中有被害人因借款20萬元，每月需支付15％利息，換算成年利率高達180％，每月要繳3萬元利息，根本無力償還；該集團為了掌握被害人住處，甚至假冒被害人簽名，以委託書查詢戶籍資料，再前往騷擾被害人及其家人騷擾、討債，行徑非常惡劣。

專案小組日前持拘票、搜索票拘提主嫌鄭嫌等7人到案，查扣現金10萬3700元、手機9支、筆電1部、本票、借款契約書1批等證物，警訊後依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等案解送新竹地方檢察署偵辦。