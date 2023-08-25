大陸國務院總理李強8月22日至24日在廣東調研。李強表示，充分肯定廣東經濟社會發展成就，希望廣東在推進中國式現代化建設中走在前列，努力為全國發展大局作出更大貢獻。他還參觀了東莞和深圳多家包括華為在內的企業。

李強也親自到明年將通車的深中通道施工現場。他叮囑各方繼續高標準高品質推進項目建設，更好助力粵港澳大灣區發展。在前海嘉里中心，李強聽取前海深港現代服務業合作區建設情況匯報，要求加大先行先試力度，切實做好深港合作這篇大文章。

22日，李強到東莞市宇瞳光學公司，聽取企業生產研發情況介紹，勉勵他們依靠創新打開發展新空間。在松山湖材料實驗室，李強希望進一步推動產學研深度融合，在關鍵核心技術攻關突破上取得更大進展。在中國散裂中子源，李強瞭解有關大科學裝置建設和應用情況，強調要堅持不懈加強基礎研究，為中國實現高水平科技自立自強多作貢獻。

23日，李強先後來到深圳市貝特瑞新材料、思謀資訊、邁瑞醫療、華為公司，對企業創新發展取得的成績表示讚賞，鼓勵企業向著國際一流水平繼續努力，要求有關方面繼續最佳化政府服務，為企業發展營造良好環境。

廣東省委書記黃坤明、國務院秘書長兼機關黨組書記吳政隆參加調研。