國民黨總統參選人侯友宜（前右三）27日出席全國暨北區醫事團體侯援會，侯友宜繞場一區一區與出席的醫界支持者們合影。（劉宗龍攝）

國民黨總統參選人侯友宜今出席全國暨北區醫事團體侯援會活動，下午將赴雲林跑行程，而民進黨總統參選人賴清德今也有醫師與雲林相關造勢，被認為雙方互別苗頭。對此，侯友宜強調，他近期勤走中南部，許多行程都早就排好，他會堅定步伐向前走。

國民黨總統參選人侯友宜（前中）及國民黨主席朱立倫（前右）27日出席全國暨北區醫事團體侯援會，與出席的醫界代表高喊「侯友宜當選」。（劉宗龍攝）

國民黨總統參選人侯友宜（圖）27日出席全國暨北區醫事團體侯援會，並於會前受訪。（劉宗龍攝）

侯友宜今天出席醫事團體後援會活動受訪時表示，自己與醫師團體平常就維持良好的友誼關係，尤其在疫情期間，雙方可以說是緊密配合，守住新北市以及全台灣的醫療，他對醫師朋友就是建立很堅持的友誼，強調這段時間就是在中南部趴趴走，很多的行程早就已經規劃好了，他會不斷堅定自己的步伐向前走。

談到昨日臉書有關癌症病友訴求的貼文，侯友宜表示，台灣有很多人經濟不好沒錢看病，他看過許多癌友「因病而窮、因窮而死」的例子，這些都是辛苦人，今天他要特別為病人的權益發聲，呼籲政府應該成立公務預算、癌症基金，給予癌友們快速的新藥，並確保救命藥都能到位。