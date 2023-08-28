台北市中正區衡陽路54號、56號、58號及60號，是日據時期重要商號營業處，也是市區改築至今僅留存稀少的4連棟建築，並保有百年前的西洋建築風格特色，已在2006年登錄為歷史建築，北市文資會28日審議後，同意登錄為直轄市定古蹟。

呂大吉建築師事務所今年提出申請4棟建築登錄為直轄市定古蹟，經文資委員兩度會勘，4棟建築表現日治時期店屋仿西洋建築風格特色，建築構造、內部線腳、塑裝飾燈座尚存，保有百年前的營造技術與設計特色，也彰顯台北市早年商業區建築及商業活動。

呂大吉表示，4棟建築在日據時期曾是總督府御用和菓子店「富士屋」、販售台灣特色物產販售「生番屋」、台灣第一家鐘錶店「和泉時計店」、「酒卷商店」等重要商號經營處，戰後則轉為「伍中行」、「掬水軒」、「全祥茶莊」等知名商店所用，皆與城中商業緊密結合，是台北人共同歷史生活記憶。

他指出，4棟建築是市區改築至今僅留存稀少的4連棟店屋建築，建築表現出日人盛行的「辰野式」建築風格，最大特徵是58號建築上頭的時計塔，是街區重要地標，都具文化保存內涵及藝術價值。

有文資委員指出，4棟建築登錄理由與過去無異，利用歷史建築身分即能保存，何況建築二、三樓是住家使用，未來被指定為市定古蹟，該如何對外開放參觀、如何確保及古蹟具有的「公益性」？也質疑建築師與屋主持有資料及照片，究竟能否展現建築原有風貌。

不過也有文資委員認為，衡陽路從清代發展到日據時期，又鄰近博物館，形成很好的街區，獨特性也高於其他街區，保存意義相當高。

經討論，最終過半文資委員同意4棟建築登錄為直轄市定古蹟。

54號、58號屋主表示，當初市府審議建築時，本就希望指定為古蹟，但當時想保留彈性而沒有同意，後來發現不少民眾會來此欣賞建築，開始認為應該為台北市留下建築，才決定申請登錄為古蹟，如今結果是實質名歸。