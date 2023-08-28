副總統賴清德今天表示，政府希望能將今年的CPI控制在2％以下，因此會穩定電價，也不會調整勞健保費。他也承諾，未來如果當選，會定期跟各個社福團體開會，檢視政府的不足以及需要改進的部分，確保大家的心聲都能被聽到，提出來的做法也能夠被具體執行。

賴清德今晚在臉書指出，今天他和立委吳玉琴 、陳節如一起出席與社福界的見面會。聽見每一個社福團體提出的主張，讓他了解大家的困境，也感受到各位對政府的期待。「未來，我們會一起努力，建構更幸福的台灣」。

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他說，在台灣，身心障礙人士大概佔總人口5％，但他們較少有機會向社會表達心聲。不論是任何城市、國家、社會，都必須面臨如何好好照顧身心障礙者的問題。

在取聽各個社福團體的想法後，賴清德強調，首先，他會抱著行公義、存憐憫、懷抱謙卑之心與大家合作，我們一起關照身心障礙者，一起建構每個人都能幸福生活的台灣。其次，台灣是人民作主的國家，政府責無旁貸，確保每一個人都在這個土地上，都可以自由自在的生活。

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最後，他承諾，未來如果當選，會定期跟各個社福團體開會，檢視政府的不足以及需要改進的部分，確保大家的心聲都能被聽到，提出來的做法，能夠被具體執行。

他認為，一個偉大的國家，不在於人口總量或是國防武力，而是在於其文明有多進步。期許台灣的人民都能夠自由自在的生活，都能夠得到支持以及尊重。他知道這不是靠政府就能達成的事，而要靠公私協力、共同合作才有辦法完成，「所以非常感謝社福團體們的支持」。

賴清德表示，未來，我們會檢視法律與政策的不足，全力滿足身心障礙者的需求。讓大家的意見能夠被落實，讓整個社會對身心障礙者的照顧更周全，讓台灣成為更文明、更偉大的國家。

此外，他今天在總統府接見台灣大學管理學院EMBA師生時也表示，近年受到COVID-19疫情影響，許多國家採取貨幣寬鬆政策，造成物價上漲，並帶動升息，政府利用歲計賸餘1千億元補助勞健保及台電，目的就在於穩定物價，避免物價上漲對台灣社會、尤其是弱勢家庭造成衝擊。

賴清德指出，台灣的CPI都維持在最高3％左右，今年約2％點多，「我們希望能夠控制在2％以下」。要如何控制呢？就是電價我們給它維持一個穩定，勞保、健保也沒有調整，「因為我們擔心一旦調整，會帶動民生的物價會上漲」。