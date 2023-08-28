25歲陳姓女機車騎士，由新北大道一段往水漾路方向直行，疑似未注意車前狀況，自撞臨停路邊之紅色自小客車，致陳女身體多處擦挫傷及骨折。（圖／警方提供）

25歲陳姓女機車騎士，由新北大道一段往水漾路方向直行，疑似未注意車前狀況，自撞臨停路邊之紅色自小客車，致陳女身體多處擦挫傷及骨折。（圖／警方提供）

今（28）日晚間20時許，新北市三重區新北大道一段172號前發生一起車禍，1名25歲陳姓女機車騎士，由新北大道一段往水漾路方向直行，疑似未注意車前狀況，自撞臨停路邊之自小客車，致陳女身體多處擦挫傷及骨折，受傷送往署立台北醫院診治，目前意識清楚。

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警方獲報到場，陳姓女機車騎士身體多處擦挫傷及骨折，受傷送往署立台北醫院診治，目前意識清楚，54歲蘇姓男駕駛，違規停車部分，依「道路交通管理處罰條例」第55條1項三款舉發，雙方均無酒駕。警方調閱路口監視器畫面釐清肇事經過，詳細肇事責任尚待釐清。