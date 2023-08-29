今年日本福島縣相馬地區的傳統夏季祭典「相馬野馬追」期間，高溫造成多人及馬匹不適，主辦單位為了減輕人員及馬匹對於高溫的負擔，預計將明年的祭典提早到5月底舉行。
日本放送協會（NHK）報導，夏季祭典「相馬野馬追」是日本國家重要無形民俗文化財，據說從平安時期流傳至今，一直以來皆在每年7月底舉辦。祭典中身著甲冑裝扮為武士的人員，會騎著馬展現武藝及馬術。
但是這幾年的高溫帶給人員及馬匹的負擔已經成為課題。祭典執行委員會表示，今年的祭典有11人疑似因為中暑送醫、111匹馬因為高溫被救護，至少造成1匹馬死亡。
對此，執行委員會於27日的檢討會中，決定明年起祭典期間提到5月最後的週六至週一舉行的方針，之後將跟文化廳協議決定正式的日期。
身為執行委員長的南相馬市市長門馬和夫表示，若確定的話就會改到5月較涼爽的時間舉行，希望很多人可以來參觀。
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