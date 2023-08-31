退撫新制7月1日上路，全教總建議新進公教人員一開始的選擇的投資組合不要太保守，才可以累積多一點退休金。（林志成攝）

退撫新制7月1日上路，8500位初任公教人員加入。全國教師工會總聯合會今表示，退撫新制屬於個人帳戶制，有非常高的長壽風險，如果工作時不好好理財，晚年可能領不到退休金。他們建議新進老師，一開始不要選擇保守型，政府也應提出配套措施，減少長壽風險。

全教總表示，參加退撫新制的初任公教人員，明天會第一次收到對帳單，可以看看自己、學校及政府是否有依規定提撥入個人帳戶，這也是每個老師理財的開始，必須嚴肅面對。

全教總理事長侯俊良指出，過去公教人員退撫制度採取「確定給付制」，這是共同帳戶制，每個人在工作時依規定提撥，活愈久領愈多，直到離開人世為止；而退撫新制採「確定提撥制」，屬個人帳戶制，工作時每個月固定提撥，然後自主選擇投資組合，退休後可以從這個帳戶領退休金，但領完了就沒有了。

全教總派出的新制退撫儲金監理委員葉明政說，退撫新制有很大的長壽風險，因為個人帳戶裡面的錢用完就沒有了，但國人平均壽命愈來愈長，有些人晚年可能領不到退休金。他建議新進的公教人員要及早因應。

根據規畫時程，政府需設計（至少三種）不同收益風險等級的投資組合，從2025年起提供公教人員自主投資選擇。據了解，將有保守型、穩健型、積極型及人生周期型等多種投資組合，而在2025年1月1日起，由退撫基金統一以人生周期型進行投資操作。

全教總派出的另一位新制退撫儲金監理委員郭彥成建議新進公教人員，一開始不要選擇保守型，至少選擇人生積極型，由基金因應公教人員的年齡變化自動調配投資組合，這樣個人帳戶的錢才會累積比較快。

對於退撫新制存在的長壽風險，政府建議公教人員退休後晚一點領退休金，但侯俊良認為，退休了不能開始領退休金，還要晚一點領，這非常可笑。他們建議政府提出配套措施，來解決退撫新制存在的長壽風險問題。