英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）今天警告，英國航空管制系統出現技術故障，明天服務將「持續嚴重中斷」。

綜合天空新聞（Sky News）與法新社報導，英國最繁忙的希斯羅機場在聲明中說，國家航空交通服務公司（National Air Traffic Services）航管系統發生「技術問題」，敦促乘客在前往機場前先聯繫航空公司。

希斯羅機場表示：「問題已經解決，但航班服務仍受到嚴重干擾。若您將於8月29日搭機旅行，請確保在前往機場前先聯繫您的航空公司。」

倫敦蓋維克機場（London Gatwick Airport）表示，航班服務中斷後，預計明天將恢復正常。

不過，倫敦蓋維克機場仍建議旅客在前往機場前，先向航空公司查詢航班狀態。

倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）也表示，航班服務明天料將恢復正常，但也補充說，「我們的航站可能比預期更為繁忙」。

英國航空公司（British Airways）和途易航空（TUI Airline）等英國主要航空公司警告，航班時間異動恐「嚴重耽誤」旅客行程。

根據航空分析公司睿思譽（Cirium）的資料，截至今天下午，已有232架從英國出發的航班以及271架抵達英國機場的航班遭取消。

交通運輸大臣哈波（Mark Harper）今天表示，儘管航管系統背後出現的技術問題已獲解決，旅客與航班仍然受到影響。

哈波表示，他鼓勵所有乘客閱讀英國民航局指南，並「在航班延誤或取消時，了解自己的權益」。

國家航空交通服務公司表示：「我們正與航空公司和機場密切合作，儘可能有效地處理受影響的航班。」

「一旦恢復正常營運，我們的工程人員將仔細監控系統狀態。」

「技術問題影響了系統自動處理飛行資料的能力，只能改以手動輸入，效率自然無法相比，因此必須限制空中交通。」