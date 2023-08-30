陸美關係持續緊繃，蘋果加速將供應鏈從大陸轉移出去，外媒撰文指出，越南和印度已經成為10年來最受歡迎的生產製造中心，這2國除有廉價的勞動力，與美國的關係也相當密切。報導稱，蘋果製造商目標將30-50%的產能轉移到大陸以外的地方。

根據美國財經媒體報導，越南過去10年組裝的蘋果產品，數量成長了4倍之多。數據資料顯示，蘋果10大供應商中，除大陸設廠外，有6家在越南和印度設有工廠，其中富士康在越南和印度皆有設廠，和碩則在印度設有工廠；此外，立訊精密和韓國3家廠商LG伊諾特、三星和LG顯示器，也都在越南設廠。

報導提到，越南電子業的員工人數持續攀升，截至2022年6月，當地從事電子行業人數已達130萬人，是2013年的4倍。印度也估計，自2018年以來因為電子大廠的供應鏈遷入，在當地創造了高達100萬個直接和間接的工作機會。

像是印度最大的企業集團塔塔集團（Tata Group）從緯創手中收購1家iPhone工廠，富士康8月也公布，將在印度卡納塔克邦南部省設立1家生產iPhone零部件工廠的計劃，此外，富士康也正準備1座大工廠，規劃組裝蘋果高階機種。