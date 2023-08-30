男子楊蔡蓂葦5年前聽聞辛姓調酒師毆打女友，他認為男人不應毆打女人，於是找人一起侵入住宅毆打對方並持刀刺死，最高法院駁回他的上訴，考量他坦承犯行且犯後已陸續給付被害人家屬35萬元，依殺人罪判刑13年定讞。

楊蔡蓂葦在2018年1月27日10點多在好樂迪KTV飲酒歡唱時，劉姓女子遭辛毆打，他即鼓譟前去教訓辛，他與友人侵入辛的住處，用電腦螢幕砸辛之身體，同夥徒手毆打辛之身體，致辛受有多處鈍性擦挫傷之傷害。

楊蔡蓂葦因遭辛防禦反抗，一時盛怒之下，臨時拾取現場水果刀1把，刺擊辛之背部、胸部、頸部等部位，造成辛因多發性銳器刺創，造成血氣胸，因呼吸出血性休克亡。

台北地方法院一審依殺人罪判刑16年，台灣高等法院更一審認定，他在案發前雖有大量飲酒，然其能告知計程車司機案發地址，到場後尚能正常行走交談，且行凶後知悉將兇刀棄置於水溝，於警詢時亦能就案發緣由、過程及細節等清楚作答，沒有辨識能力與控制能力顯著降低之情形，不符合減刑要件。

更一審考量他到案後坦承持刀殺害被害人之犯行，就案發緣由、過程、參與共犯等客觀事實亦一一詳述，犯後態度尚稱良好，犯後已陸續給付被害人家屬35萬元，依殺人罪判刑13年，他不服提上訴，最高法院駁回定讞。