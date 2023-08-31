花蓮縣警局吉安分局北昌派出所員警昨凌晨在1部違停自小客車內，起獲大批槍械，宛如小型移動式兵工廠。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警局吉安分局北昌派出所員警昨凌晨在1部違停自小客車內，起獲大批槍械，還有上百發子彈藏在保溫袋裡，宛如小型移動式兵工廠。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警局吉安分局北昌派出所員警昨凌晨巡邏時，從1部違停自小客車車窗縫隙發現裡面疑有槍械及子彈等物，驚覺有異在旁埋伏，見駕駛從超商走出趕緊向前盤問，獲同意搜索後，當場起出7把違法槍械、上百顆子彈、刀械及毒品咖啡包，是花蓮今年起獲數量最多的槍枝案件，全案依法送辦，並持續追溯槍枝來源。

北昌派出所昨凌晨0時許執行巡邏勤務，在吉安鄉建國路與自立路口攔查1部紅線違停自小客車，立即上前盤查，不過張姓駕駛與楊姓乘客當時正在一旁的超商裡購物，出來時見警方到場旋即返回車旁，且面露慌張神情。

員警見2人神色有異，認為事情不單純，透過車窗縫隙往內查看，沒想到卻發現裡頭有刀械及球棒等物，遂趨前盤問，張男疑認為東窗事發，難逃法網，同意讓警方搜索車內，楊男則趁隙離開現場。

吉安警分局長康健浚指出，經員警搜查，在該車後車廂發現FNX-9手槍1支、MP9衝鋒槍1支、克拉克手槍1支、衝鋒槍1支、鎮暴槍1支、空氣槍2支、槍口抑止器1個、9MM子彈310顆、霰彈50顆、鎮暴槍子彈1包、摺疊刀1把、開山刀3把、匕首1把、甩棍1支，同時也在副駕駛座置物箱內找到總重約5.38公克的二級毒品咖啡包等違禁物，全數已在當場扣案偵辦，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

警方指出，查獲的7把槍枝中，MP9衝鋒槍、克拉克手槍、衝鋒槍機械功能完整，其他初步研判已失去功能，是否仍有殺傷力需待刑事局檢驗判斷。

經查，該車輛非兩男所有，車主為一名居住外地的李姓女子，雙方為朋友關係，警方研判槍枝與毒品來源恐來自外縣市，將調閱張男手機，透過其通訊軟體通聯紀錄持續向上溯源，擴大偵辦。

由於此案是花蓮警方今年破獲槍枝數量最多的案件，並在開學前夕阻絕違禁物流入校園，據了解，縣長徐榛蔚得知此事後，將頒發破案獎金給警方，肯定他們守護社會治安的努力。

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