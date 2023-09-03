在海葵颱風來襲前夕，花蓮縣警局鳳林分局南平派出所，昨（2日）上午11時許，接獲林姓民眾報案，指稱停放於住家旁空地自小客車遭竊，警方迅速啟動鷹眼小組，並調閱數十支監視器，分析竊嫌可能出沒地點。

經鷹眼小組調閱相關路口監視器，發現遭竊車輛於昨日下午3時51分，沿台11丙線轉入花193線繼續南下，專案小組7人分成三組進行圍捕攔截，於下午4時許在鳳林鎮榮開路查獲卓嫌駕駛該車。

警方搜索發現卓嫌身上藏有大量汽、機車鑰匙，全案依竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦。

據了解，卓嫌曾涉多項竊盜案件，遭判刑定讞執行，出獄期間居無定所，行蹤不定，仍有反覆實行竊盜犯行之虞，建請花蓮地檢署向法院聲請羈押。

鳳林分局表示，在颱風前夕，警方的工作從未停息，堅守崗位以確保社區的安寧，這次成功緝獲偷車慣犯，再次證明了警方的決心和專業，為了履行保護民眾的使命，努力守護民眾生命財產安全。