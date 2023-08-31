聯博投信表示，聯準會持續平衡經濟活動與達成通膨目標間，接下來利率環境的不確定性仍會讓債市震盪難測，建議適度縮短存續期間配置，聚焦在中短天期的券種，提高投資能見度，避免承擔過多的利率風險，並可望掌握殖利率曲線正常化帶動的殖利率收斂空間。

債市反映對於未來經濟與利率的不確定性，美國10年期公債殖利率8月一度攀升至4.26％，突破2007年10月以來的高點，不少投資人想趁聯準會降息之前，提前布局長天期債券，掌握息收與資本利得的機會。

但聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，目前美國升息以及經濟走緩造成債券殖利率曲線倒掛，短天期債券殖利率高於長天期債券殖利率，短債收益潛力更具吸引力。另一方面，經濟終究會恢復常軌，當聯準會開始降息後，殖利率曲線變會走向正常化。從2007年聯準會降息循環的歷史經驗來看，當殖利率曲線由倒掛轉向正常化時，短天期公債殖利率收斂幅度較長天期公債殖利率更大。

江常維說，長天期債券承擔較多的利率風險以及經濟不確定性，因此，在目前的環境下，中、短天期的債券是投資能見度較高的選擇。