中山高西螺交流道2起事故 交通受阻影響車流 23:072023/09/01 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號中山高西螺交流道南向230.1公里及230.2處接連發生2起車禍事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（1）日晚間22時許，國道1號中山高西螺交流道南向230.1公里及230.2處接連發生2起車禍事故，現場占用2車道，車禍事故影響車流，目前已造成回堵，詳細車禍原因還待釐清。 高雄三民街受大潮影響積淹水 陳其邁出手：調整幸福川閘門 台中水湳轉運站銜接國道 民代允爭取經費評估 3星座情緒最易受影響 見別人悲傷「也跟著難過」 #中山高 #西螺 #交流道 #2起 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 Ozone歡慶出道1周年被爆負評 成員認「會影響心情」 07:082023/09/01 娛樂 空中交管系統故障上千班機取消！英航班大亂恢復還要數日 15:432023/08/30 國際 《盤後解析》AI浪潮仍在 法人3重點提示 14:282023/08/31 財經 新北特教師生比失衡 老師負擔大影響學生受教權 16:092023/08/31 生活 海葵20：30發海警 雨炸全台！恐影響到下周三 16:142023/09/01 生活 蘇拉更偏南 專家：影響最大時間提前了 09:242023/08/30 生活 陸前宗教局長崔茂虎涉 嚴重違紀違法被雙開 11:502023/08/30 兩岸 大陸大學對台強勁拉力 加劇國內院校招生困境 15:322023/09/01 兩岸 《金融》升息近尾聲 特別股中長期評價面誘人 16:392023/09/01 財經 核汙水害韓石斑魚滯銷 百萬尾暴斃！退將：附加影響更大 00:012023/08/31 政治 老大哥復仇記！中油搶回關西加油站 國道爭奪戰版圖重回7成 21:332023/08/31 財經 鬼月影響淡化！8月車市續增 前八月31.26萬輛成長13％ 12:522023/09/01 財經 受蘇拉颱風外圍環流影響 航班異動看這邊 18:412023/09/01 生活 新店溪暴漲中！海葵颱風周日影響新北最鉅 侯友宜說話了 19:222023/09/01 生活 《電週邊》輝達利空擾走勢 奇鋐長期仍樂觀 12:482023/08/31 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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