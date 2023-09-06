去年國發會通過了國道一號大華系統到汐止交流道的拓寬可行性評估，為了進一步紓解七堵地區的車流，基隆市持續爭取在七堵區增設北上的出口匝道。基隆市交通處長王圳宏透露，今年底前將可完成可行性評估，獲交通部定案後由中央施工，預估將可讓七堵居民回家時，省下7到10分鐘車程。

去年7月，基隆市政府發布「國道1號增設七堵北上出口匝道可行性研究」委託技術服務案招標資訊，基隆市交通處長王圳宏說，目前在可行性評估期中報告階段，剛完成地方說明會，預估今年年底前將完成可行性評估，獲交通部定案後，將由中央施工。

日前，基隆市交通處召開地方說明會，提出七堵段大華系統交流道或是五堵交流道增設北上匝道三方案。

第一個方案，是由大華系統交流道北出匝道，新增一條岔道橫越國1銜接到俊賢路，預估在尖峰時段可分流23％到33％的車流，約可節省10.5分鐘車程。但因為須於山崩地滑地質敏感區設置橋墩，總經費高達13.3億元，施工期17個月。

第二個方案則是由五堵交流道北出匝道新增集散道路銜接到百福公園前的實踐路，長度380公尺，預估可以在尖峰時間疏散38％到40％的車流，經費7.57億元，施工期16個月。

第三個方案則是由五堵交流道北出匝道新增岔道，橫跨北入匝道銜接實踐路。長度380公尺，預期可在尖峰時間疏散38％到46％的車流，經費9.61億元，施工期19個月。

七堵區的幾位市議員，對增設匝道都抱持著支持態度，但路線則各有不同想法。張耿輝認為，從汐五高架（俗稱18標）延伸到七堵是最根本的解決方案。曾怡芳則認為，在俊賢路、七賢橋設置北上匝道方案比較適合。

副議長楊秀玉指出，因應未來北五堵研發新鎮的發展，不應該只規劃增設七堵的北上匝道，應該南下匝道雙向配置。前議長蔡旺璉認為，不能只設北上不設南下匝道，以後七堵發展會堵更慘，他傾向方案二從俊賢路北出，因為百福公園實踐路距離中山高五堵匝道太近，意義有限。

至於去年6月國發會核定的「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，已獲行政院核定，預計工期7.25年、總預算17.26億元，最快在2029年底完工。