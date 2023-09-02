高雄許姓男子於今年6月23日晚間因與外送員發生行車糾紛到楠梓警分局楠梓派出所報案，他因為對警員的處理過程不滿作勢攻擊外送員，警員阻止他卻遭穢語辱罵。許男辯稱，「X你娘機掰」只是他的口頭禪，但法官無法接受，橋頭地院審理後，依妨害公務罪判處許男拘役40日，可易科罰金。

橋頭地院的簡易判決指出，許男因為對員警處理過程不滿，作勢攻擊外送員，方姓男警員阻止他，但許男卻出手推擠方男，導致方男的臉部、右前臂受傷。一旁的張姓警員上前壓制許男，許男以「靠背膩阿」、「X你娘機掰」等語辱罵張姓警員。

許男到案後矢口否認沒有妨害公務也沒有辱罵警員，他辯稱，當時因為員警處理方式不當而焦慮症發作，才跟員警有衝突，過程中他原本手上握住鑰匙，可能是在拉扯時不小心割到員警。至於「靠背膩阿」等則是他的口頭禪。

法官審理後認為，許男辱罵警員的事實明確，且犯後態度不佳，考慮他沒有前科，並已經跟兩名警員和解，因此依妨害公務罪判處許男拘役40日，可易科罰金。可上訴。