最近棒子火燙到不行的台灣好手張育成，2日於紅襪3A先發出賽，守備時不慎與對手相撞，一度趴倒在地無法起身。賽後張育成掃除外界擔憂，在臉書報平安，透露自己出現輕微腦震盪狀況。

2日張育成以先發第2棒一壘手之姿登場，3局下擔任首名打者敲出二壘安打，隨後藉由達爾貝（Bobby Dalbec）安打掩護回本壘得分。不過憾事卻在下個半局發生，對手金鶯3A打者韓德里（Maverick Handley）敲出沿著三壘邊線的滾地球，三壘手達爾貝美技攔截後只帥一半，球傳往一壘時失控，張育成為了補救暴傳球而衝向韓德里的跑壘路徑，2人相撞後雙雙倒地。

張育成趴在一壘旁久久未能起身，隊友也圍繞在身旁，達爾貝則是蹲在三壘側顯得相當自責，球隊防護員趕緊上前觀察傷勢，經由隊友攙扶後張育成終於坐起，但仍提前下場觀察情況，由史考特接替守備任務及棒次，張育成留下2打數1安打、1得分和1K紀錄。

賽後張育成在臉書透露傷勢，表示自己右肩膀及左臉痠痛，耳朵外傷，以及出現輕微腦震盪。但各項體育賽事針對腦震盪有嚴格規範，球隊防護員為了確保張育成頭腦運作正常，要求念出一月到十二月的英文單字，而且要倒著念，不料卻意外鬧出笑話，「育成倒著唸12-1月時有點卡卡的，因為畢竟有點難，防護員緊張說還好嗎？育成說沒事沒事，只是忘記單字而已，瞬間覺得防護員是在考單字嗎」