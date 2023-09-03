農業部長陳吉仲強調，進口雞蛋絕對嚴格把關，進到國內的雞蛋都是安全合格的。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國民黨台北市議員徐巧芯3日驚爆從巴西進口的雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌，痛批蔡政府「謀財又害命」；農業部長陳吉仲在南投縣中興新村視察時受訪強調，進口雞蛋絕對嚴格把關，有關外界不實指控昨已完整說明，勿再傳遞錯誤訊息，若惡意抹黑扭曲將提告。

徐巧芯3日凌晨於臉書貼出食藥署8月的一份報告，顯示超思從巴西進口的雞蛋中，有近8.4萬公斤被抽檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，不符合《食品安全衛生管理法》中有關「動物用藥殘留標準」規定；她指出氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血、致血癌等疑慮，這簡直又是一次政府「謀財又害命」的惡質作為。

陳吉仲3日至中興新村農村發展及水土保持署視察防颱措施，面對徐巧芯發文，再度親上火線澄清。陳吉仲說，雞蛋專案進口在邊境由衛福部食藥署進行抽驗，只要不合格，或不符防檢署檢疫條件，不是退運就是銷毀，完全不會進到國內市場，代表進到國內的雞蛋都是安全合格的。

陳吉仲重申，進口雞蛋非常不容易，必須符合4要件，須取得該出口國的雞蛋檢疫證明、專業的雞蛋貿易商、檢疫證明與安全衛生證明、合理價格，若沒有以上4要件，根本無法進口雞蛋，所有雞蛋進口的貿易業者，自身也都有相關經驗；符合4要件進口的雞蛋，透過農業部的價格吸收，在蛋荒時扮演重要角色，穩定國內雞蛋需求。

陳吉仲強調，有關外界的不實指控，昨天由農業部次長已經完整、詳細說明，期待外界在檢視專案雞蛋進口案時，應是有無達到相關的成效，不要再傳遞錯誤的訊息，或是故意抹黑扭曲，若再不實指控進口雞蛋有食安問題或有圖利等，農業部將進行提告。