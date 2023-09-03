Netflix韓劇《假面女郎》自上線後，一周內就衝上全球82個國家非英語節目排行榜冠軍，連外媒也大讚「今年最出色的電視劇之一」，高潮迭起的劇情和演員精湛演技，成功獲得廣大迴響，而劇中插曲找來當時最知名的流行歌曲貫穿劇情，其中「性感歌后」孫淡妃名曲《星期六晚上》，更是勾起不少人的回憶，也好奇起孫淡妃近況，雖然近來沒有新作品，但她仍會透過社群分享生活點滴。

《星期六晚上》是孫淡妃2009年發行的，主打80年代復古電音舞曲，洗腦旋律和招牌舞蹈動作，不僅獲得多個音樂節目冠軍，也造成當時模仿風潮，而在《假面女郎》第一集女主角回家變身假面女郎後，就是跳這首歌。另外在第四集女主角整形後，和閨密在俱樂部也表演過這首歌。

模特兒出身的孫淡妃，擁有亮麗外型和170公分的高䠷身材，唱跳俱佳的她，憑藉著火辣身材和精湛舞技，被封為「女版Rain」，因為一首洗腦舞曲《Crazy（瘋了）》紅遍全亞洲，性感椅子舞令人印象深刻，奠定Solo女歌手地位。

而孫淡妃之後從歌手轉型演員，同樣也有亮眼表現，以《山茶花開時》得到KBS演技大賞女子新人獎，演技備受肯定，前年她認愛大5歲的前競速滑冰國手李奎爀，這是她出道後首次公開戀情，因此備受關注，不過男方卻被挖黑歷史，曾以國家代表隊身分前往日本參加國際大賽，疑似性侵外國女選手，2016年更捲入崔順實干政醜聞，讓網友都不看好，儘管出面解釋是誤會，仍不被諒解。

去年5月小倆口結婚，未料才新婚4個月，孫淡妃小叔李奎賢就爆出涉嫌性侵未成年少女，被拘留起訴，她也被罵戀愛腦。孫淡妃近來都沒有新作品，但她仍會透過社群分享生活，39歲的她仍保養得宜，外型和身材幾乎沒太大變化，而和老公幸福恩愛的模樣，也讓外界漸漸支持。

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