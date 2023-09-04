新北市中和區昨（3日）凌晨3時許發發生一起糾紛，嚴男（32歲）只是因為上班心情不佳，竟無故上挑釁王姓小客車駕駛（男、27歲），並拿安全帽敲擊王男的小客車，王男擔心會遭到攻擊，隨即從後座拿出長刀嚇阻對方，雙方爆發肢體衝突，員警獲報到場隨即喝令雙方趴下，將2人帶返所保護管束。

據了解，警方調閱周遭大樓監視器釐清案情，在詢問2人後，確認雙方並不認識，且互相都不提出傷害告訴，警方仍依社會秩序維護法將2人函請新北地方法院簡易庭裁處。