今（30）日為全國小、國中開學第一天，中和警持續加強執行「護童專案」，只見家長們前來載送孩子上學的一大早時段，現場已可看見眾多員警現身站崗於國小校門前，全力協助校方周邊進行交通疏導。新北中和秀山國小校門前，一名初升小一的男童牽著自家的黑色柴柴徘徊於校門口，因為怕生而遲遲不敢踏入校園。中和分局員警宋妤姍見狀，隨即上前安撫男童，男童緊張的心情方才得以緩和，之後勇敢抱了抱柴柴以示道別後，便牽著女警的手，一起勇敢大步地踏入校園。

新北市中和區秀山國小一名男童，因初升小一而倍感生疏不安，只看他徘徊於校門口，遲遲不敢踏入校園。中和分局員警宋妤姍見此一幕，隨即蹲下輕拍男童的背，溫柔安撫男童的情緒；此一舉也讓男童原本緊張的心情一拍即散，與爸爸和自家柴柴揮手道別，並牽著員警的手一同大步邁入校園。

小一男童與他的柴柴。（照片 / 中和警提供）

男童揮別緊張心情，與爸爸和自家柴柴揮手道別，牽著員警的手一同大步邁入校園。（照片 / 中和警提供）

今（30）日為全國小、國中開學第一天，中和警持續加強執行「護童專案」。（照片 / 中和警提供）

此次開學恰逢颱風席捲，不定時的天氣狀況猶如一顆不定時炸彈，讓眾多家長為此憂心忡忡。然而天氣無論晴或雨，中和分局依然堅守崗位，不僅加強校園周邊巡邏，守望勤務，同時留意有無逗留或落單學童，以期及時提供協助，並宣導孩童安全守則，提升婦幼安全觀念。

中和警呼籲，上學期間交通容易壅塞，提醒用路人務必遵守交通規則，並減速慢行優先禮讓行人。

另，中和警也強調，提醒學童，上、放學應結伴而行，避免落單或行走暗巷，如遇可疑人士尾隨、騷擾，請立即向附近商家或是路人求助，即時報警。