防人之心不可無，一名男子昨（29）日到超商購物，把安全帽放在機車腳踏墊，他在超商停留大約5分鐘，再走出超商看到機車腳踏墊的安全帽不翼而飛，他氣得大罵，貼文釣出大批苦主，奉勸放在機車上的東西，只要是視線遠離，一律要上鎖。

原PO於PTT八卦板指出，昨晚騎車到7-ELEVEn消費，進門市前把安全帽放在機車腳踏墊，5分鐘後出超商發現安全帽被偷走，他氣得返回超商問店員是否可以調閱監視器，「安全帽不是都髒污汗水嗎？到底為什麼要偷啦！」

網友建議放在機車上的物品建議都要上鎖，「之前想說進超商一下，也是直接放坐墊，結果西瓜皮安全帽被偷，有夠扯」、「被偷過，然後去報警的路上還被檢舉未戴安全帽」、「我也有被偷過一次，對方還留給我他的破爛西瓜皮安全帽，真的傻眼」、「我被偷2次後都上鎖了，被偷到怕」。另也有機車族哀號，抹布、雨衣，甚至是掛在龍頭的便當也被偷走。

不少人勸原PO報警處理，「建議報警，千萬不要姑息竊賊」、「之前被偷過，報警調閱監視器有抓到小偷」、「現在報警抓到的機會很大」。