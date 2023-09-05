會中除了有台灣面板兩大龍頭廠友達(2409)和群創(3481)各自發表對Micro LED顯示應用的新期望，還包括對於「Micro LED的未來展望」的三星電子，以及「從智能眼鏡的角度來看待Micro LED技術」的Google等國外知名品牌大廠帶來的精彩演講。這不僅凸顯了錼創在Micro LED領域的影響力，也表示業界對其技術和產品的高度認可。

錼創董事長李允立表示，市場對Micro LED技術的可行性隨著錼創成功的建置量產線後也漸無質疑。現在面對的挑戰跟問題是Micro LED技術進入成本、產能和市場需求的三角關係中。

李董進一步說明，最初針對特定市場需求進行生產的成本會很高。只有通過大規模生產才能降低成本，這就需要增加生產能力。然而擴產又需要市場的需求，形成三角彼此牽制關係。以致時間是最大的敵人，如果Micro LED技術的發展速度過慢，市場可能會變得不耐煩，甚至可能轉向其他競爭技術，比如OLED。為加速讓Micro LED技術推廣，需要整個上下游產業鏈夥伴都達成共識，以少走冤枉路，業界也更願意增加投入的資源，如此便有機會大幅度縮短新技術到大量穿透市場的時間。

李允立強調，自己投入LED這個領域已經超過25年了，Micro LED顯示技術是集過去LED產業與面板產業的大成，而目前許多技術需要整合與突破，更有很多方向是顛覆我們過去傳統想法的。如今唯有通過持續交流和合作，才能促使Micro LED技術更快地獲得市場接受，也是錼創舉辦這次論壇的初衷。錼創期待這次論壇能成為業界的交流平台，讓Micro LED技術能如預期地成為未來的主流顯示技術。

友達(2409)AUO提到，Micro LED車用案子開始設計，設計於擋風面、中央儀錶板，富采投控(3714)前董座李秉傑也出席致詞表示，車用是個機會，但並非立即可看到成效，車用驗證時程長，預估要等待2027、2028年，AR相關明年恐也沒辦法，Micro LED最快應用將是TV，三星預估年底正式量產，LG明年也可望量產。

錼創除在會中向與會者展示了公司最新的Micro LED技術產品，充分展現了錼創在Micro LED領域的創新突破，緊接著也將在9月6-8日於南港展覽館舉辦SEMICON Taiwan 2023國際半導體展中登場，展示各種Micro LED顯示器創新產品應用，大秀公司技術實力。