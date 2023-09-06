必勝客第300家門市今在新莊區開幕，開幕周凡至該店消費可抽紀念手持電扇。（朱世凱攝）

摩斯漢堡順應中秋推「法式肉鬆餅禮盒」，450元。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

台灣食品GMP發展協會曾統計，台灣一年比薩市場規模至少50億元，獲利潛力不容小覷。1986年在台開首店的必勝客，過去3年拓展近50家店，今（6日）第300家門市於人口數高居全國第4名的新莊區開幕，同時發表中秋限定的「月見韓式烤五花比薩」，並透露品牌總愛推獵奇比薩的原因。

必勝客除了積極與動漫、手遊聯名達到品牌年輕化，也以產品趣味化貼近大眾的心，過去3年銷售金額就翻了1.5倍，坦言研發獵奇比薩口味都會先經過「搜尋量」來評估，看消費者最哪些食材感興趣，買氣往往可較平時成長3到4倍，好比肉圓比薩就成為今年趣味品項中銷售最好的品項。因應中秋，必勝客再推「月見韓式烤五花比薩」，以韓式厚切豬五花搭濃厚韓醬、法式康們貝爾起司，濃郁辛香很符合近期熱門的韓系速食趨勢；另新莊中原店開幕周，凡至該店消費即可抽紀念手持電扇；8日前PK雙饗卡會員在全台任一家必勝客外帶消費滿1千元可獲點數300點或免費兌換658元的「任你配套餐」。

摩斯漢堡近來都會推相應的禮盒順應節日，今年中秋再推「法式肉鬆餅禮盒」，源自於中式糕餅及西式派皮概念融合，外皮採法式鹹派工法研製，內餡則選用台灣豬肉製成肉鬆，再拌入奶皇餡，金黃餅皮與奶黃餡，口感相當厚實。