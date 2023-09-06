民黨台北市第五選區（中正、萬華區）立委參選人今正式提名鍾小平，同黨資深議員應曉薇揚言，自己都會參選到底。文傳會主委林寬裕今公布初選民調，鍾小平以平均支持率38.398％拔頭籌，其次是郭昭巖34.613％、應曉薇26.989％。鍾小平直呼「苦盡甘來」，並點名獲民眾黨支持的無黨籍參選人于美人，曾支持民進黨籍的總統蔡英文，又力挺綠營禮讓的立委林昶佐，就是「白皮綠骨」。

國民黨今公布當初的初選民調以昭公信。公信力民調顯示，郭昭巖獲37.632％、鍾小平34.152％、應曉薇28.216％；典通民調顯示，鍾小平獲42.645％、郭昭巖獲31.594％、應曉薇25.761％，兩家民調都顯示應曉薇敬陪末座。綜合兩家民調，鍾小平以平均支持率38.398％拔得頭籌，其次是郭昭巖34.613％、應曉薇26.989％。

鍾小平表示，這一切是自己苦盡甘來，等待兩個多月，一定會急起直追，民進黨參選人吳沛憶跑很勤，國民黨只要設法補回來就可以勝選的，必須要全力以赴。對於爭取提名參選同一選區的台北市議員應曉薇，要求黨中央同意報備參選，是否造成藍營分裂？鍾小平僅說，這次選舉國民黨一定要團結，他對應曉薇的說法，不予置評。

鍾小平指出，依選區民調來看，自己是領先排名第一，大概領先5、6％，民進黨對手吳沛憶第二，無黨籍于美人墊底，而于美人很喜歡放話，而且是曾支持蔡英文與林昶佐的「白皮綠骨」，如今國民黨證實並沒有要禮讓于美人，而且于的民調遠遠落後於他，不過，鍾也坦承彼此票源有重疊，要加以防範。

鍾小平表示，他會去拜訪國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，藍營在這個區雖然略為領先，但還是要很努力，也需要黨機器的輔選，「小我更小、大我更大」，他相信黃呂錦茹會來幫黨籍立委候選人輔選，也一定要尋求整合應曉薇與郭昭巖，缺一角都非常難選，團結才能勝選是基本概念，因此他最近一定會親自去拜訪。