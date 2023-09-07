自從2022年卡達世界盃圓滿落幕後，足壇已經很少人再次提及絕代雙驕，帶領阿根廷奪下大力神盃的梅西（Lionel Messi）是公認的球王，C.羅納多（Cristiano Ronaldo）只是眾多超級球星之一，足壇GOAT（史上最佳）之爭沒有懸念。目前隨著葡萄牙備戰歐國盃資格賽的C羅，談到與梅西之間的話題時表示，自己和梅西已經改變足球的歷史，雙方的競爭已經結束。

梅西和C羅都有各自的擁護者，兩方球迷形成對立局面，經常吵得不可開交，如今兩人已經步入職業生涯後期，C羅則率先放下身段、捨棄舊念，不再執著所謂的GOAT之爭，「我們之間的競爭已經不復存在，這很棒，球迷也喜歡這樣。喜歡C羅的人不必討厭梅西，反之亦然，我們改變了足球的面貌，受到全世界的尊重。我們多次同台競技長達15年之久，我不會說我們是朋友，我從未與他共進晚餐，但在職場上我們是同事，也彼此相互尊重。」

上周交手哈森姆的聯賽上，C羅貢獻一顆進球，成為歷史上唯一一位踢進850球的球員，C羅表示自己將會持續追求紀錄，「這是一次歷史性的時刻，我對於進球數十分驕傲，但沒想過自己能達到這個數字，我還想要更多，我的要求也很高，必須要有遠大的目標。」

今年夏天，沙烏地聯賽星光熠熠，前皇馬頭號射手、也是過去C羅身旁得力助手的本澤馬（Karim Benzema），加盟聯賽衛冕軍伊蒂哈德，而C羅所屬的艾納斯也網羅馬內（Sadio Mane）、布洛佐維奇（Marcelo Brozovic）及拉波特（Aymeric Laporte）等名將，C羅相當自豪自己成為加盟沙烏地聯賽的先驅者，「6個月前我就說過，但大家認為我是瘋子，事實上在阿拉伯踢球是很正常的事，對我來說改變一個國家的足球文化是我的榮幸，我希望沙烏地聯賽繼續發展，成為一個頂級聯賽。」