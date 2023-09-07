大陸電信設備廠華為推出最新旗艦手機Mate 60 Pro，是否突破美國技術封鎖引發外界關注，但美媒撰文指出，華為5G技術疑點多，而且其採用的中芯國際7奈米晶片技術也屬過時產品。

第一個疑點是華為5G是不是真5G？根據美國之音（VOA）中文網報導，英國市場研究公司Radio Free Mobile創辦人、數位行動技術系統專家溫莎（Richard Windsor）認為，網路上常見的簡單速度測試，並不能完全證明華為Mate 60 Pro具有5G連接能力。他強調，5G的定義並不在於速度或吞吐量，而是在特定條件下的優質接收能力。

而電信技術資訊權威機構GSM Arena公布的Mate 60 Pro手機規格參數亦顯示，無線通信技術規格是GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE，並沒有作出具有5G技術的評斷，反觀蘋果、三星等手機是否具備5G技術，從規格參數中的訊息則一目了然。分析認為，華為這款手機究竟是否具備5G技術的另一處疑點，是華為本身對相關技術細節的低調和隱晦。

第二個疑點是Mate 60 Pro搭載的中芯國際7奈米晶片，是否意味著華為與中芯國際取得晶片技術的突破？根據技術評測機構TechInsights的拆解，該款手機使用中芯國際以7奈米製程製造的麒麟9000s晶片，但報導稱，中芯國際早在去年就證明其具備製造7奈米晶片的能力，但靠的是一種「合格率和產出量都較低」的過時工藝。

更有分析指出，中芯國際製程技術依舊落後國外競爭對手五年，麒麟9000s晶片性能落後最新手機晶片兩代。主因在於，荷蘭禁止艾司摩爾（ASML）公司將極紫外光（EUV）設備出口大陸，中芯國際是透過上一代的深紫外光（DUV）設備製造7奈米晶片。