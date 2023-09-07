台積電美國亞利桑那州廠預計2025年量產，傳出台積電建廠遭遇挑戰，時程延宕，美國勞工下班分秒必爭，甚至曾發生勞工為準時下班，把設備丟在電梯中情況。台積電今天表示，沒有這樣事情發生。

報導指出，美國工作文化與台灣大不同，台積電美國廠曾發生過勞工將設備搬進電梯，恰好到下班時間，負責的勞工為準時下班，把設備丟在電梯內情況；不過台積電澄清，沒有這樣的事情發生。

台積電指出，亞利桑那州廠一期建築結構工程完成，感謝每天現場1.2萬名人員如火如荼地辛勞建設，希望外界不要有過多揣測，勿散播或輕信不實傳聞。

台積電董事長劉德音6日出席國際半導體展大師論壇，他在受訪時說，亞利桑那州廠是台積電3年前決定在美國嘗試投資首座大規模的晶圓廠，當然一開始會有一些學習曲線。

劉德音表示，過去5個月有很好的進展，亞利桑那州廠相信會是一個很成功的專案，尤其在當地有相當好的支持，包括來自亞利桑那州政府、鳳凰城市政府，參議員以及當地學校的強力協助，不擔憂這個計畫不會成功。