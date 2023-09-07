英國和美國分傳越獄案，英國當局今天對所有港口發出警報，緝捕一名早上藏在送餐貨車底部越獄的前士兵；美國賓州一名殺人犯則已越獄6天，警方持續追捕當中。

根據報導，英國這名越獄囚犯是21歲的卡萊夫（Daniel Abed Khalife），他潛逃時在萬茲渥斯（Wandsworth）監獄的廚房工作，身穿白色T恤和紅白格子長褲的廚師制服。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，卡萊夫是在上午7時50分左右從這座倫敦南區的監獄潛逃，港口和機場已進入高度戒備狀態。警方還說，卡萊夫很可能仍在倫敦地區，但也不排除已前往倫敦以外的地方，民眾若有目擊切記盡快報警，不要和他接觸。

卡萊夫1月28日在倫敦出庭，他是因為在英格蘭中部斯塔福（Stafford）皇家空軍（Royal Air Force）基地發生的兩起事件而被還押候審。

他被控「試圖獲取可能對進行或準備進行恐怖行為者有用的訊息」，今年1月2日，他還因在皇家空軍基地放置可疑裝置而被控虛報炸彈。

獄方表示，正與警方配合，要將卡萊夫緝捕歸案，也在「緊急調查他是如何逃脫」。

賓州脫逃的囚犯則是一名殺人犯，越獄至今已經第6天，雖然其蹤跡曾被戶外攝影機拍到，還一度闖入民宅廚房，但目前仍然在逃。

附近區域的學校暫時停課以防萬一，警方也警告民眾小心，以免和上月因刺殺女友定罪的這名巴西籍囚犯卡瓦坎特（Danelo Cavalcante）碰個正著。