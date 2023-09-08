中新社8日報導，聯合國安理會美東時間7日舉行審議維和行動公開會。中國常駐聯合國副代表耿爽在會上發言，強調維和行動要堅持政治導向，要謹慎使用武力。

耿爽說，維和行動是政治外交努力的補充，是手段而非目的。聯合國祕書長古特瑞斯在《新和平綱領》中強調，部署和平行動必須基於並支持明確的政治進程。維和特派團從制定授權、派遣部署到執行任務、開展行動，都不能忘記服務政治解決這一根本目標，不能偏離支持外交努力這一總體方向。

耿爽表示，當事國政府和人民是實現本國和平與發展的真正主體。取得當事國政府信任、獲得當地民眾支持是維和行動順利開展的基礎和前提，是服務政治進程的要求和保障。近期聯馬團撤出馬利引發各方關注，聯剛團執行任務遇到阻力令人擔憂。聯合國要從中汲取教訓，不斷完善和改進維和工作。也正因為如此，中方支持聯黎部隊在履行授權時進一步加強同黎巴嫩政府和軍隊的溝通。

耿爽指出，維和行動要謹慎使用武力。幾十年來，聯合國維和行動的理論與實踐不斷發展演變，但「當事國同意、中立、非自衛或履行授權不使用武力」這三條基本原則依然未變。當前形勢下，尤其要明確維持和平與強制和平之間的界限，對於讓維和部隊執行進攻性任務、支持有關地區或國家開展軍事行動，必須採取十分慎重的態度。要全力避免因特派團交戰規則過於寬泛或不慎動武而引發同當事方衝突，陷維和人員於險境。

耿爽還談到維和行動要強化夥伴關係，要堅持與時俱進。他表示，近年來，新興技術迅猛發展、廣泛應用，聯合國維和行動也要適應形勢發展需要，加快推進數位轉型。一方面要用好新興技術對維和行動的賦能作用，提升態勢感知、戰略溝通等方面能力。另一方面也要確保安全可靠，全力避免濫用、誤用和惡意使用。

耿爽說，中國是聯合國維和行動的積極參與者和重要貢獻者。30多年來，中方累計派出5萬餘人次，赴20多個國家參與維和行動，為衝突地區民眾帶去和平與希望。中方將繼續積極支持、推動、參與聯合國維和行動，為維護國際和平與安全作出更大貢獻。