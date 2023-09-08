重案玄奇》當年參與案件的頭份警分局員警大多已經退休。（李京昇攝）

重案玄奇》苗栗前議長陳添松（左四）如今早已淡出政壇多年。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

24年前，苗栗縣發生一起全國矚目的重大刑案，苗栗前議長陳添松在自家油漆行，遭嫌犯黃兆能藉故闖入恐嚇取財，陳添松機警逃出，黃兆能卻成1具焦屍，死在陳添松家中，也因事後解剖發現黃兆能是胸口中彈身亡，檢方推測有他殺嫌疑，陳添松更被列為關係人，讓案情撲朔迷離，雖然科學鑑識最終還給陳添松一個清白，但時隔20多年至今，仍有許多未解之謎。

根據當年參與案件的檢警描述，1999年11月24日晚間9點多，陳添松在位於頭份市住家兼油漆行準備休息，卻接到1名男子來電，說急著要買油漆，男子抵達後行為怪異，還頭戴安全帽、口罩身穿迷彩褲，雙手拿著黑色塑膠袋跟塑膠桶。

而陳添松當時詢問意圖，男子不說話只遞出1張信紙，陳添松察覺有異拔腿狂奔，細看手中紙條才發現，對方想綁人勒索3000萬元，信中還警告若敢不從，他將點燃汽油同歸於盡，嚇得陳添松跑到鄰居家求助報警。

接獲報案的3名員警，不到4分鐘趕到現場，並在陳添松家中與嫌犯隔空對峙，就在員警要上樓逮人時，聽見對方高喊「不要上來！敢上來的話，我就丟汽油彈」，警方不敢貿然行動，隨之而來的是一陣爆炸聲響，沒過多久陳家3樓失火冒煙。

警消人員到場救災，在現場發現1具焦屍，身旁還有1把長槍、1把短槍，經查身分死者是在地方做不少生意的黃兆能，當時警方第一時間推斷是黃兆能深知無處可逃，才會引火自焚，但經過法醫相驗，黃兆能左胸口有嚴重霰彈槍的槍傷，鑑定報告死因則是心臟被貫穿，還在陳家頂樓採到1枚掌紋，因此也讓檢調懷疑有他殺可能性，更將陳添松列為重要關係人。

案件受到全國矚目，由刑事局接手偵辦，陳添松則多次開記者會再三強調不認識對方，且事發當天都只有他1人在家，死者家屬得知黃兆能死訊，前往陳添松家中抗議，並指控陳是殺人凶手，還將他比喻成屏東議長鄭太吉，各種傳聞甚囂塵上，甚至傳出是因砂石糾葛，才有這起命案。

檢警重新勘驗相關事證，除確定紙條字跡是黃兆能所寫，也證實黃兆能有辦法持長槍往胸口自刎，包括頂樓出現的掌紋經過比對，也一一排除，沒有相符之人，再重返現場推敲，若真有第三者，案發後要從陳添松家頂樓脫逃，幾乎不太可能，加上陳添松當天通聯記錄，沒有任何約訪，也不可能請人埋伏設局黃兆能。

經過檢警抽絲剝繭，終於找到關鍵證人，是黃兆能的郭姓小弟，他應證當天就是計畫要綁架陳添松，案發前也將槍枝、安全帽、汽油桶等物品寄藏在他的檳榔攤裡，同時預藏車輛擬定脫逃計畫，種種跡象也與當時調查方向逐漸相同。

只不過黃兆能沒預料到當天行動計畫失敗，在陳添松逃出家門，黃兆能上樓想找替代人質，也沒想到陳家無人在家，加上員警來得太快，推斷黃兆能自知無路可逃才飲彈自盡，結合各項科學鑑定，總算還給陳添松一個清白。

黃兆能因為欠債意圖擄人勒贖事證明確，儘管他已死亡不起訴，但其死亡原因未明，當年承辦檢察官認為，開槍、引火自焚不可能同時進行，而且現場找到第三者掌紋也是事實無法排除，因此最後以他殺簽結，案件卷宗永久保留，時至今日許多疑問仍未有確切答案。