林襄（左三）公布遊戲懲罰為喝加辣椒醬的果汁。（中視提供）

林襄（右二）扮演迪士尼公主。（中視提供）

雅涵（左三）喝加了辣椒醬跟黃連粉的果汁當場嘔吐。（中視提供）

梁赫群（左起）、何妤玟、白雲主持的《戀愛上線中》前進南投桃米桃源國小進行運動會比賽。（中視提供）

啦啦隊女神林襄在中視《戀愛上線中》當戀愛小天使，玩起遊戲拚勁十足，本周前進南投桃米桃源國小進行運動會比賽，她率先示範遊戲方式，搖著呼拉圈整個人跑得飛快，運動細胞驚呆眾人，連主持人何妤玟都讚嘆：「她什麼都會，難怪粉絲1百多萬。」遊戲前參加聯誼的男生可預測女生名次，沒想到啦啦隊女孩熊霓最被看好，這讓林襄疑惑說：「熊霓前面有一些『負擔』，感覺會跑很慢耶。」

為了讓單身男女有進一步接觸，眾人到百香果園一起體驗採果樂趣，採果數量較少的則必須接受懲罰，要喝加了黃連粉及辣椒醬的百香果汁，不料林襄聞到「特調果汁」的味道一陣噁心頻頻作嘔，梁赫群見狀虧她：「前3個月不能說喔。」還開玩笑提醒：「妳這樣記者會寫妳懷孕」，讓林襄哭笑不得。

加味的百香果汁味道真的很可怕，啦啦隊女孩雅涵只是喝一口就直接在鏡頭前嘔吐。何妤玟和白雲身為主持人也難逃懲罰，只見白雲霸氣地把何妤玟杯中的果汁倒到自己杯子，眾人驚呼讚賞，不料白雲立馬後悔，還作勢想把倒滿的杯子跟何妤玟交換。

《戀愛上線中》雖然是戀愛交友節目，但綜藝「笑」果十足，節目中男女兩兩一組進行「戀戰伸展台」，一邊做仰臥起坐一邊嘴咬湯匙互傳小球，傳完後還要共喝一杯苦茶，接著進行cosplay，林襄穿上一襲黃色禮服，扮演經典動畫《美女與野獸》的貝兒，讓人驚艷，在民眾進行票選時，林襄身體特意往前傾露出好身材試圖拉票，直接被何妤玟識破：「林襄不要再擠了。」《戀愛上線中》每周日晚間10點在中視播出。