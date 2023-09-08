華為Mate 60 Pro順利開賣，顯示其成功突破美國晶片戰封鎖，由於受到美國禁售令封鎖，華為無法順利自高通或是聯發科(2454)採購5G手機晶片，自製部分也無法在台積電(2330)等進行5奈米等先進製程投片，故業界就傳出，華為本次主要投片中芯國際，以14奈米製程利用DUV設備進行多重曝光，做到7奈米，成功自行產出手機晶片。

今日華為一口氣再開放Mate60 Pro+以及新一代折疊機Mate X5的預購，展現積極重返智慧型手機市場的野心，華為在衝破美國晶片封鎖後，勢必會對全球智慧型手機、晶片產業造成洗牌，除對原先供應SoC(系統單晶片)的聯發科(2454)、高通等出貨量造成衝擊外，由於大陸市場具有龐大的人口紅利，華為的重新崛起，想當然也會排擠到其他大陸當地品牌，當非華為智慧機出貨下降時，整體供應鏈也會受到影響，對產業恐有牽一髮動全身的效應。