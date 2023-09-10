祭典舞蹈演繹部分，除傳統祭典中的八佾舞，更加入武舞及雩舞，約200多位學生參演。（高鈞麟攝）

教師節即將來臨，新北市教育局今（10）日於板橋體育館舉行祭孔典禮及敬師禮，祭典為全台唯一以古禮結合音樂、舞蹈等多元藝術演出的祭孔大典，新北市副市長劉和然擔任正獻官，現場超過2千人參與，向至聖先師及老師們致上最崇高的敬意。

新北市教育局與中華民國三一寰宇文化協會今早舉行「大成至聖先師孔子2573週年誕辰釋奠禮暨2023年教師節敬師禮」，祭典為全台唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光、影像等多元藝術演出的祭孔大典，祭典由副市長劉和然擔任正獻官，教育部次長林騰蛟、及教育部前部長吳清基受邀上香祭拜。

教育局指出，祭典的所有環節從舞台至燈光、影像、舞蹈、音樂及服裝設計皆由國內首屈一指設計師操刀，打造獨具風采的祭孔大典。祭典舞台、天幕均為全台之最，除打造360度環型劇場，搭建高12公尺的巨幅孔子像，水墨畫作品鋪設舞台地板，並以傳統燈具的橘色調營造感性溫馨氛圍。

教育局表示，另於主祭壇兩側安排影像布幕，在儀式進行中，以動態影像配襯典雅歌詞，傳達學子緬懷孔子的心意。在音樂設計部份是專門為祭典譜曲，由樂團及合唱團現場演唱；舞蹈演繹部分，除傳統祭典中的八佾舞，更加入武舞及雩舞，約200多位學生參演。

劉和然表示，孔子「制禮作樂」教化世人，本祭典即跳脫傳統嚴肅的祭典，以「禮樂」型式貫串設計，運用古禮、歌詠、舞韻呈現孔子的教育情懷，不僅表達對孔子崇敬追念之心，更是一場藝術教育饗宴。