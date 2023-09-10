台北市大直街「基泰大直」因施工不慎致鄰房傾斜下陷，更有民宅直接塌陷，但基泰建設昨發慰問金給受災戶，也一併發放「合作興建意向書」，條件包含舊建物重建「一坪換一坪」，並附一個地下平面停車位。台北市都發局今表示，以都更法律而言，只有同意書才有效。

針對媒體詢問，基泰建設提出合作興建意向書是否具法律效力？王玉芬表示，她不清楚住戶簽署哪種文件，但就都市更新的法律而言，只有「同意書」才有效，因為都更條例規定的是同意書。

此外，由於台北市長蔣萬安昨表示，將請都發局研議用公辦都更方式重建受損建築，王玉芬今說，都更處正全力準備公辦都更相關資料，會在近期找適當時間針對傾斜下陷住宅居民舉辦說明會，考量到附近建築物老舊，如果周遭居民有意願，也能一併納入公辦都更。如果住戶希望將說明會舉辦時間提前，市府也會配合。

至於是否會請基泰協助？王玉芬表示，公辦都更由政府主辦，沒有基泰幫忙的選項，基泰現在要面對的事情是基地該如何處理？該如何負起後續責任與賠償事宜？