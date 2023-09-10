空拍畫面顯示，6.8強震幾乎將摩洛哥南部山谷城市塔魯丹（Taroudant）夷為平地。

摩洛哥規模6.8地震釀成超過2000人喪命，外媒公布山谷城市塔魯丹（Taroudant）的空拍影片，畫面顯示整座城市幾乎淪為「廢墟」，多棟房舍夷為平地，看不見完整建築。另一處重創的山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim），居民徒手挖掘家人、鄰居遺體，甚至自行挖掘墳墓下葬。

摩洛哥內政部9日指出，強震已造成2102人喪命、2059人受傷，當中難以到達的山區尤其受到重創。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、法國24台（France 24）公布位在旅遊古城馬拉喀什（Marrakech）以南的山谷城市塔魯丹空拍影片，畫面顯示整座城市幾乎被夷為平地，碎石、瓦礫覆蓋地上，幾乎沒有完整的建築，法國24台形容塔魯丹宛如「廢墟」。

塔魯丹東側、高阿特拉斯山（High Atlas）上的山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim）也是重災區，40歲村民拉赫森（Lahcen）垂著頭，身體痛苦地縮著，他受訪時用幾乎聽不見的聲音說「我失去了一切」。

地震發生時，拉赫森正巧在屋外，逃過死劫，不過大地震奪走了他的妻子及4名孩子，他的家已淪為瓦礫堆，至今救難人員只挖掘出3個女兒的遺體，妻子及兒子仍埋在廢墟之下。

40多歲村民哈絲娜（Hasna）表示，她的家人都無大礙，不過全村都在為逝去的孩子們哀悼，「這是無法形容的痛」。

摩洛哥南部強震重創山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim），地震後村民露宿街頭、不敢回家。（圖／路透社）
摩洛哥南部強震重創山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim），地震後村民露宿街頭、不敢回家。（圖／路透社）

美聯社報導，地震發生之前，穆萊卜拉欣是有3000居民的美麗村莊，當地的迷人景色及鄰近馬拉喀什的地緣之便，吸引不少遊客到此一遊，街道上有多間能俯瞰山谷的旅店及咖啡店。

不過如今當地許多房舍已夷為平地或無法居住，居民圖迪特（Ayoub Toudite）回憶地震當下的情形：「我們感覺到巨大搖晃，就像世界末日，10秒，一切都消失了。」

摩洛哥南部強震重創山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim）。（圖／路透社）
摩洛哥南部強震重創山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim）。（圖／路透社）

19歲學生阿卡里（Abdelfattah El Akari）說，他感覺地震晃了超過1分鐘，「地面移動，房屋裂開」。

畫面為山村Ouargane居民自行挖掘墳墓、下葬親友。（圖／美聯社）
畫面為山村Ouargane居民自行挖掘墳墓、下葬親友。（圖／美聯社）

地震過後，部分居民徒手清除殘骸，拉出「一具又一具」的遺體，男性村民自行在空地上開挖墳墓，埋葬親友。

文章來源：Moroccans mourn dead as they sort through rubble following devastating earthquake
文章來源：A Moroccan mountain village mourns its quake dead
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