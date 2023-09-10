空拍畫面顯示，6.8強震幾乎將摩洛哥南部山谷城市塔魯丹（Taroudant）夷為平地。

摩洛哥規模6.8地震釀成超過2000人喪命，外媒公布山谷城市塔魯丹（Taroudant）的空拍影片，畫面顯示整座城市幾乎淪為「廢墟」，多棟房舍夷為平地，看不見完整建築。另一處重創的山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim），居民徒手挖掘家人、鄰居遺體，甚至自行挖掘墳墓下葬。

摩洛哥內政部9日指出，強震已造成2102人喪命、2059人受傷，當中難以到達的山區尤其受到重創。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、法國24台（France 24）公布位在旅遊古城馬拉喀什（Marrakech）以南的山谷城市塔魯丹空拍影片，畫面顯示整座城市幾乎被夷為平地，碎石、瓦礫覆蓋地上，幾乎沒有完整的建築，法國24台形容塔魯丹宛如「廢墟」。

Les dégâts causés par le puissant #seisme qui a frappé la #Maroc sont considérables, certaines zones ne sont plus que des champs de ruines.



Images du village dévasté de #Taroudant pic.twitter.com/tCd4OronMT — FRANCE 24 Français (@France24_fr) September 9, 2023

塔魯丹東側、高阿特拉斯山（High Atlas）上的山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim）也是重災區，40歲村民拉赫森（Lahcen）垂著頭，身體痛苦地縮著，他受訪時用幾乎聽不見的聲音說「我失去了一切」。

地震發生時，拉赫森正巧在屋外，逃過死劫，不過大地震奪走了他的妻子及4名孩子，他的家已淪為瓦礫堆，至今救難人員只挖掘出3個女兒的遺體，妻子及兒子仍埋在廢墟之下。

40多歲村民哈絲娜（Hasna）表示，她的家人都無大礙，不過全村都在為逝去的孩子們哀悼，「這是無法形容的痛」。

摩洛哥南部強震重創山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim），地震後村民露宿街頭、不敢回家。（圖／路透社）

美聯社報導，地震發生之前，穆萊卜拉欣是有3000居民的美麗村莊，當地的迷人景色及鄰近馬拉喀什的地緣之便，吸引不少遊客到此一遊，街道上有多間能俯瞰山谷的旅店及咖啡店。

不過如今當地許多房舍已夷為平地或無法居住，居民圖迪特（Ayoub Toudite）回憶地震當下的情形：「我們感覺到巨大搖晃，就像世界末日，10秒，一切都消失了。」

摩洛哥南部強震重創山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim）。（圖／路透社）

19歲學生阿卡里（Abdelfattah El Akari）說，他感覺地震晃了超過1分鐘，「地面移動，房屋裂開」。

畫面為山村Ouargane居民自行挖掘墳墓、下葬親友。（圖／美聯社）

地震過後，部分居民徒手清除殘骸，拉出「一具又一具」的遺體，男性村民自行在空地上開挖墳墓，埋葬親友。