陳小紜抓姦在床，渣夫還理直氣壯。（LINE TV提供）

由陳曉、古力娜扎主演的LINE TV熱播陸劇《無與倫比的美麗》，描述了30歲年輕人所遇到的青年危機，以及面對「三十而立」就該有車有房有婚姻的壓力，必須不斷在職場、愛情上探索的旅途。最新劇情當中，陳曉的表妹陳小紜因為在結婚紀念日當天抓到渣夫帶小三開房，當場爆發激烈衝突，結果被渣夫推下樓梯導致流產，還到處造謠詆毀陳小紜，氣得閨密古力娜扎直接衝到渣夫的公司大鬧一場，陳曉也忍不住揍翻渣夫，怒嗆對方：「不要欺負我們李家沒兒子！」

陳小紜被渣夫害到流產。（LINE TV提供）

陳小紜所演出的「李念歡」是戀愛腦代表，多次被渣夫矇騙情勒仍不願面對現實，其中一個原因正是覺得「我馬上就是30歲的老女人了，那離了婚帶個孩子，以後誰還敢娶我。」展現出對年齡的不安，但戲外陳小紜先前受訪時曾談論過，關於年齡門檻她並不感到焦慮，坦言：「20多歲的時候，那種不安和迷茫，會讓我在遇到事情遇到人的時候都沒那麼堅定，是容易做錯選擇的年紀，現在30多歲，反而踏實了，知道自己現階段要的是什麼。」

古力娜扎拿大聲公到閨密渣夫公司討公道。（LINE TV提供）

女主角古力娜扎則對媒體表示：「在30歲之前，自己可能還會有一些害怕，會有各種各樣的擔心和顧慮，但當真的邁入30歲這個年齡，才發現無論是工作還是生活，都沒有太大的改變，一切也都在往好的方向發展，內心正在慢慢變強大，心智也越來越成熟，相比於擔心和害怕，肉眼可見的成長更讓我心喜。」覺得任何時候重新開始都不算晚，需要保持一直向前的勇氣，就可以克服困難。