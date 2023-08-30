劉亦菲（左）和陳曉首度合作展現極佳CP感和默契。（中天娛樂台提供）

劉亦菲在《夢華錄》花月宴上絕美妝容相當驚艷。（中天娛樂台提供）

劉亦菲、陳曉《夢華錄》「成人式吻戲」深受好評。（中天娛樂台提供）

由劉亦菲、陳曉領銜主演的《夢華錄》31日起將在中天娛樂台播出，該劇講述趙盼兒(劉亦菲飾)遭受進京趕考的未婚夫背叛，為此她決意到東京討個說法，過程中她與顧千帆(陳曉飾)相遇，更在他的相助下，與另外兩個好姊妹在京城開啟新生活，經歷種種磨難，她找到屬於自己的幸福，也為當代女性低落的地位爭取改善的機會。劉亦菲、陳曉在《夢華錄》除了有超強的CP感之外，更因為劇中有幾段「成人式吻戲」，深受網友好評，更被打趣地說「古代人好開放」。

兩人對於首度合作，皆表示相處得相當愉快，劉亦菲還覺得特別有默契：「我們自己也很驚訝，默契到了這個程度」，而陳曉談及劉亦菲則表示：「她很喜歡即興的一些交流，摩擦出一些火花，其實我也喜歡，一拍即合。大家看她就是很天仙的感覺，她其實是一個對待身邊的對手、工作人員，是非常有親和力的人」。過去劉亦菲因飾演《神鵰俠侶》小龍女一角深植人心，劇中扮相仙氣而被稱為「神仙姐姐」，對於這個稱號一直跟著她，劉亦菲直說：「這不是我」，更說自己生活中跟「仙」毫無相關。

《夢華錄》中劉亦菲、林允、柳岩三人遭遇辛苦經營的茶坊「半遮面」遭毀壞，卻沒有灰心，反而籌劃開設新酒樓「永安樓」，更為了慶祝開幕，舉辦如夢似幻的花月宴，並真人重現唐朝好幾幅名畫，像是「簪花仕女圖」等，而劉亦菲那場絕美妝容更獲得一致讚美，不過這場戲的花絮中，劉亦菲頂著很重的頭飾排戲，脖子更戴上護頸，原來是十幾年前拍打戲時頸椎受傷留下的後遺症，「經常得戴一個脖套在現場，但我拍戲還是會忘，就是我會感覺一喊開始之後，我頸椎就不疼了，然後喊卡之後就『哎喲！』」展露她敬業的一面。

《夢華錄》是劉亦菲時隔16年回歸小螢幕的戲劇演出，後續更接演現代劇《去有風的地方》，兩部播出都贏得口碑，不禁讓人信服劉亦菲的選本眼光，近期劉亦菲在拍攝新戲《玫瑰故事》，該劇她將周旋於林更新、霍建華、佟大為、彭冠英4大男神之間，光卡司就讓人相當期待。《夢華錄》8月31日起每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。