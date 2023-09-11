不少民眾外出戲水，若有近視大多會戴隱形眼鏡。不過，食藥署提醒，配戴隱形眼鏡從事水上活動，可能引發感染、角膜潰瘍、甚至失明的風險。就有文獻指出，超過9成的棘阿米巴角膜炎患者都有配戴隱形眼鏡，而若配戴角膜塑型片但未清洗乾淨，也有較高的感染機率。

食藥署食藥好文網透露，配戴隱形眼鏡戲水，水中的微生物可能吸附鏡片上方，使得眼角膜受到刺激，而若眼角膜本身具有缺損，就有可能引起感染。像是現蹤湖泊、河川的棘阿米巴原蟲（Acanthamoeba），造成的棘阿米巴角膜炎（Acanthamoeba keratitis），導致病人除了會有異物感、畏光、流淚、紅腫等症狀，甚至產生永久性的視力損失。

臺北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師周惟誼指出，泥土、 游泳池、 自來水都可發現阿米巴原蟲的蹤跡，一旦感染眼睛，就會出現棘阿米巴角膜炎，造成角膜潰瘍住院治療。

另外，也有文獻指出，超過9成的棘阿米巴角膜炎患者都有配戴隱形眼鏡，其中又有9成的患者配戴軟式隱形眼鏡。周惟誼表示，配戴角膜塑型片的民眾，可能由於角膜上皮較薄、鏡片沒有清洗乾淨、使用自來水洗滌鏡片，就有較高的感染機率，包括戴著隱形眼鏡游泳、泡湯也算在列。

周惟誼提到，一旦感染棘阿米巴角膜炎，症狀涵蓋異物感、紅眼睛、畏光、流淚、眼球疼痛、視力模糊，此時民眾大多難以察覺問題根源，建議盡快就醫，交由眼科醫師的評估，通常急性治療需要數週，後續還需3個月至6個月的維持性治療，擅自中斷治療將有可能功虧一簣。

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