大型科網族群普遍下挫，京東大跌3.3%，阿里巴巴與攜程都大跌3.1%，百度跌2.7%，美團跌2%，騰訊跌1.9%，小米集團跌1%，網易也跌0.8%。至於金融股也表現不佳，港交所大跌2.2%，招商銀行跌2%，友邦保險跌0.9%，工、中、建三大內銀股跌幅在0.7%至1.3%之間，匯豐控股也跌0.6%。

大陸官媒重申，各地要堅守房住不炒的規定，故內房股全面走低，例如，中海外大跌近4%，潤地下跌近2%，碧桂園重挫逾5%，雅居樂大跌4%，龍湖更是暴跌近6%。

《金融股》遠東銀H1獲利登第3高 今年拚締新猷
批美售F-16牽拖瑞典入北約 土耳其總統火了
大直民宅塌陷 蔣萬安：第2波假扣押清查184處工地
#2% #6% #大跌 #萬八 #17