大型科網族群普遍下挫，京東大跌3.3%，阿里巴巴與攜程都大跌3.1%，百度跌2.7%，美團跌2%，騰訊跌1.9%，小米集團跌1%，網易也跌0.8%。至於金融股也表現不佳，港交所大跌2.2%，招商銀行跌2%，友邦保險跌0.9%，工、中、建三大內銀股跌幅在0.7%至1.3%之間，匯豐控股也跌0.6%。
大陸官媒重申，各地要堅守房住不炒的規定，故內房股全面走低，例如，中海外大跌近4%，潤地下跌近2%，碧桂園重挫逾5%，雅居樂大跌4%，龍湖更是暴跌近6%。
香港股市的恆生指數，8日因為大暴雨停止交易一日，無奈11日一開盤就摜破一萬八整數關卡，最低一度來到17,842.37點，目前在17,870.88點，重挫331.19點或1.82%。同時，國企指數在6,209.65點，跌105.02點或1.66%。
大型科網族群普遍下挫，京東大跌3.3%，阿里巴巴與攜程都大跌3.1%，百度跌2.7%，美團跌2%，騰訊跌1.9%，小米集團跌1%，網易也跌0.8%。至於金融股也表現不佳，港交所大跌2.2%，招商銀行跌2%，友邦保險跌0.9%，工、中、建三大內銀股跌幅在0.7%至1.3%之間，匯豐控股也跌0.6%。
大陸官媒重申，各地要堅守房住不炒的規定，故內房股全面走低，例如，中海外大跌近4%，潤地下跌近2%，碧桂園重挫逾5%，雅居樂大跌4%，龍湖更是暴跌近6%。
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