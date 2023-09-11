香港股市的恆生指數，8日因為大暴雨停止交易一日，無奈11日一開盤就摜破一萬八整數關卡，最低一度來到17,842.37點，目前在17,870.88點，重挫331.19點或1.82%。同時，國企指數在6,209.65點，跌105.02點或1.66%。