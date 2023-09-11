「基泰大直」建案造成鄰近民宅龜裂下陷，台北市副市長李四川昨宣布，94巷1弄雙號、94巷3弄均無安全疑慮，住戶可回家，但目前只有38戶登記返家，北市都發局今表示，將在近期召開明會，由專業技師向民眾說明鑑定結果，消除疑慮。

都發局長王玉芬表示，目前共38戶登記返家住宿，數量不是很多，有接到一部分住戶反映，仍對於住宅安全有疑慮，因此，技師公會將在近期召開說明會，針對所有有疑慮的住戶說明檢測結果。

她指出，這次撤離236戶，除了25重災戶，未來針對每一棟住家裂縫補強等條件，安排技師逐步勘檢、紀錄與修繕。

陳小姐的住宅屋齡超過40年，她說，以往附近有施工房子會震動，常常以為是地震來，現在基泰開做地下室工程，擔心自家地基泥土移動到工地，會有居住安全問題，因此今天只是來回家取物，不敢住進去，雖然她兒子說想回來住，但自己仍覺得有疑慮，也有聽說同棟3樓住戶不敢回家住，她們最後決定先搬到舊家住，確定沒問題再回來。

一位住在三弄雙號的房東說，住宅目前租給實踐大學生住，事發當天她帶人離開，學生們目前落腳處距離大直街94巷需要通勤40分鐘，就學確實不方便，她今天返家取物，屋內狀況良好，也有水、電跟瓦斯，只是附近道路跟水溝有細微龜裂，希望確認房屋地基穩定，再讓學生回來住。

不過現場有一對夫妻告訴前進指揮所，擔心自家牆面出現裂縫，直接進入會有安全問題，經協調，由現場技師公會人員陪同返家。至於內部狀況如何？夫妻說「還好、還好」，便快步離開。