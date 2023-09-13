新竹市長高虹安近日風波不斷，甚至被新竹市前文化局長錢康明毀滅式爆料，台灣三合一星占權威李靜唯老師表示，高虹安的塔羅密碼人格及靈魂都是「皇后」，是個非常有魅力的女人，不過今年流年不利，加上6月土星逆行以及最近「太陽水逆」合相在獅子座與土逆對沖，要注意職場上與年長男性的是非糾葛，「只能說今天她所承受的一切皆是過去業力的引爆，從9月開始一直到明年初都會走得分外艱辛！」

李靜唯指出，高虹安的塔羅密碼人格及靈魂都是「皇后」，皇后對應的是金星，金星是一顆愛情、財富兼得的行星，所以她是一個非常有魅力的女人，交際手腕、人緣、桃花特別好；愛情牌又是「皇帝」，一生不乏年長、有權的男性貴人，堪稱左右逢源的天之驕女，運途十分順遂；「皇帝」也代表她的企圖心與領導能力特別強，從小到大都是風雲人物。

李靜唯表示，高虹安財富牌是「戀人」，代表人際關係是她的致富密碼，只要人際關係好，事業、財運無往不利；一旦人際關係出問題，就會犯小人、口舌是非不斷，甚至官司纏身。

李靜唯直言，高虹安外表亮麗、內心剛強，是典型外柔內剛的女強人，今年流年走「惡魔」，惡魔是塔羅大牌裡一張「亦正亦邪」的牌，代表的是物質、名利和感官誘惑，通常走「惡魔」流年也許會得到社會地位或財富，但往往內心所付出的代價十分沉重。

高虹安去年底當選新竹市長，隨之而來的是各種爭議纏身，李靜唯表示，「惡魔」脫離不了金錢權力與情慾追求，兩個「皇后」特質也可能讓高迷失其中，今年對她堪稱流年不利，特別是與自身團隊有關的年長男性，因為今年紫微是癸年，「貪狼化忌」正坐她的財帛宮，代表她是一個非常熱衷於事業名利的女強人；但人生沒有兩全其美，首當其衝的就是她的「福德宮」，「福德宮」與情感有關，愛情是她一生最大的死穴，加上化忌也是業力，對照她的吠陀占星，非常旺的土星正坐她的事業宮，所以事業一直有非常強的男性貴人運。

不過今年6月土星開始逆行，加上最近「太陽水逆」合相在獅子座與土逆對沖，反而要特別注意職場上與年長男性的是非糾葛，李靜唯直言，「高虹安今天所承受的一切皆是過去業力的引爆，因此從9月開始一直到明年初她都會走得分外艱辛！」

高虹安塔羅密碼明年走「戰車」，李靜唯提醒要注意事業和官司都可能像陀螺一樣原地打轉，不過2024年下半年的貴人運特別強，尤其要把握女性貴人，盡量避免與年長男性交惡。