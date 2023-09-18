賴佩霞投入2024總統大選，一舉一動被放大檢視，她事後宣布辭演舞台劇《蘑菇》引發各界討論，賴佩霞今（18日）以近10分鐘影片回應請辭風波，表示最大因為是體力無法負荷，強調她希望這齣戲能夠在自己最好的狀態呈現，同時，賴佩霞也提到心理諮商的爭議。

賴佩霞在臉書曬出將近10分鐘影片，辭演《蘑菇》與心理諮商的爭議，賴佩霞表示，她14日宣布投入總統大選後，當天晚上就到劇場找導演深談，她強調自己很喜歡這部戲，也了解換演員需要更多時間從零開始，「我也很難過，有一個現實的議題是我體力受不了，這是最大的考量」，表示她自從答應郭台銘出任副手後，每晚只睡2、3個小時，「我身體真的是沒有辦法承受」。

賴佩霞深知舞台劇演員的聲音、體力都要達到最佳狀態，她希望這齣戲能夠在自己最好的狀態呈現，賴佩霞說：「我很清楚的知道，我在這個部分，不是百分之百奉獻給劇團，我不希望壞了這齣戲」，只好提出辭演，她理解劇組的沮喪、失望，「我也一樣」。

至於心理諮商爭議，賴佩霞表示，她在2011年在大陸取得心理諮詢師、企業培訓師的資格，「我從來沒有在台灣做心理師的事，我也從來沒有跟任何人說我是心理師，我在做的工作是高階領導人的培訓（executive coaching），我是一個企業教練、高階領導人教練」，她會幫助客戶達成目標，「如果需要的時候，最多可以說我有做一些些的心理輔導，That's it」。

賴佩霞也透露，1980年代跟著孫越到監獄做更生團契，開啟對心理學的興趣，就開始跟著許多一流的老師學習，她強調：「我從來沒有說過我自己是心理師」。