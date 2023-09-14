女生的月經來時，除了身體會很不舒服外，由於經血沒有辦法控制，需要使用衛生棉等工具來避免衣物沾到。一名女網友分享，前幾天在便利商店排隊結帳時，聽到女店員告知同事想離開一下換衛生棉，但因為當時人很多的關係，男店員不只不讓女生離開，還嗆對方「難道不能忍一下嗎」，讓排隊結帳的客人全都傻眼。

一名女網友近日在「Dcard」表示，日前在便利商店排隊結帳時，本來因為超長的隊伍打算放棄，結果聽到男女店員起爭執，讓她不知不覺留下來繼續排隊。她提到，女店員因為是月經第一天，身體不太舒服，但因為另一位同事遲到，她只能暫時幫忙代班。

原PO指出，當時女店員表達想離開一下去更換衛生棉，不過因為客人剛好很多，男店員擔心只剩1人速度太慢會被客訴，因此不同意女店員離開，忙了一會女店員再度說要去廁所，讓男店員爆氣說，自己不論是尿急還是拉肚子的時候都能忍，為什麼女生不能忍一下，雖然女店員解釋自己是月經來，結果男店員又嗆「有不一樣嗎」，讓女店員委屈到當場哭出來。

原PO透露，到這時有其他客人看不下去，以調侃的方式問男店員是不是沒交過女朋友，原PO與她老公也加入戰局開罵，雖然事情已經結束，但她仍相當好奇男生對月經到底瞭解多少，忍不住問「有多少男生覺得月經是可以忍的？」

不少網友直言，「以為可以的男生意外的多，記得以前有類似討論；題外，在日本有更多男生以為生理期=性交過後才會流血，有生理期=非處女，很可笑」、「不瞞您說，我聽見我爸問我媽『月經不能控制嗎』的時候，我真的傻眼」、「我對此事幾乎不瞭解，就算我家我妹我媽加起來三個女人，我還是不懂」、「就像女生也以為男生可以控制勃起一樣，生理各有難處」。

還有許多女性氣憤說「有時候打個噴嚏就大爆血了」、「可以控制要衛生棉幹嘛啊」、「直接請生理假被酸台女，真的去上課上班不方便，又會被靠X不能做這做那幹嘛不請假」、「性教育真的超級失敗，還有看到衛生棉廣告以為月經是藍色的，我真的崩潰」。